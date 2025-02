750 Millionen Euro sollen fließen: Die Woche der Entscheidung für KTM

Videokonferenzen und Sitzungen am laufenden Band, Verhandlungen und wichtige Abstimmungen: Bei KTM spielt es sich so richtig ab. Jetzt beginnt die Woche der Entscheidung. In sieben Tagen, am 25. Februar, findet im Landesgericht Ried jene Tagsatzung statt, bei der es um die Zukunft des insolventen Motorradherstellers geht. Insider erwarten, dass bis knapp davor gefeilscht und gepokert wird. Das könnte Sie auch interessieren: Mettec Guss kauft Vöcklabrucker Metallgießerei Ringen um die