6G-Forschung wird ausgebaut

Bis dato arbeiten an den SAL-Standorten 287 Mitarbeiter, davon 223 in der Forschung.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner begrüßte die gemeinsame Erklärung in Alpbach. Damit könne Oberösterreich weiterhin als Zentrum für Forschung an der neuen Mobilfunkgeneration 6G etabliert werden, so Achleitner in einer Aussendung. Erst kürzlich erhielt die außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit Hauptquartier in Graz eine Sonderfinanzierung über 30 Millionen Euro vom Klimaschutzministerium.