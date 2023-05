690 Ukrainer mit freiem Zugang zum Arbeitsmarkt

Das Arbeitsmarktservice Oberösterreich forciert die Vermittlung von ukrainischen Flüchtlingen. Unternehmen können nach Wegfall der Beschäftigungsbewilligungspflicht nun ohne Sonderbewilligung Vertriebene aus der Ukraine einstellen. "Diese 690 Vertriebenen sind Job-ready", sagte AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt. Weitere 600 Personen befänden sich derzeit in Deutschkursen und stünden dem Arbeitsmarkt bald zur Verfügung.

Der Frauenanteil unter den Ukrainern in Oberösterreich liegt bei 77 Prozent, rund die Hälfte hat maximal einen Pflichtschulabschluss, etwa ein Viertel einen Hochschulabschluss. "Fehlende Fachkenntnisse können aber über eine vom AMS OÖ und dem Land OÖ geförderte Arbeitsplatznahe Qualifizierung (AQUA) beseitigt werden. Job suchende Ukrainer werden ab jetzt in der Arbeitslosenstatistik aufscheinen. Wir rechnen damit, dass sich die Arbeitslosenquote dadurch um 0,1 Prozentpunkte erhöht", so Schmidt.

Einer Analyse des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) zufolge sind Ukrainer in Österreich vor allem im Niedriglohnsektor tätig, vorwiegend in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Handel sowie in der Gebäudereinigung, ein Gutteil sei überqualifiziert. 95.000 Ukrainer flohen nach Österreich (Stand Ende März), die Zahl der arbeitenden Ukrainer hat sich binnen eines Jahres auf 14.157 (Februar) mehr als verdoppelt.

