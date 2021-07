653 Millionen Euro Dividende aus Staatsbetrieben

Die Hauptversammlung der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG hat eine Dividende für 2020 in Höhe von 520 Millionen Euro beschlossen. Dazu kommen weitere 133 Millionen vom Energieversorger Verbund, dessen Anteile von der ÖBAG verwaltet werden, der aber direkt ausschüttet. Damit wird für das Corona-Jahr mehr ausgeschüttet als 2019. Damals betrug die Dividende an das Finanzministerium in Summe 602 Millionen Euro. Heuer sind es in Summe 653 Millionen Euro.

"Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 war beispiellos, nicht nur für die ÖBAG, sondern für die gesamte Wirtschaft. Die Staatsholding erwies sich 2020 als stabilisierender Faktor in der Krise", erklärte die interimistische ÖBAG-Chefin Christine Catasta laut einer Aussendung. Ihrem Vorgänger, dem aufgrund der Chat-Affäre vorzeitig zurückgetretenen Alleinvorstand Thomas Schmid, und dem bisherigen Aufsichtsrat wurde von der Hauptversammlung die Entlastung erteilt.

Durch die Rochaden im Aufsichtsgremium steigt der Frauenanteil auf 44 Prozent. Auf der Kapitalvertreter-Seite neu im Aufsichtsgremium ist die Rechtsanwältin und Steuerberaterin Caroline Toifl. Sie ersetzt Christian Ebner, dessen Funktionsperiode ausgelaufen ist. Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat bestellt wurde arbeitnehmerseitig OMV-Betriebsrätin Nicole Schachenhofer. Sie ersetzt den scheidenden Betriebsrat Herbert Lindner. "Mit Toifl und Schachenhofer dürfen wir zwei neue Mitglieder im ÖBAG-Aufsichtsrat begrüßen, die ihre umfassende Erfahrung in den Aufsichtsrat der ÖBAG einbringen werden", so Gremiumsvorsitzender Helmut Kern, der von einer "Parität" im Aufsichtsrat sprach.

Die Staatsholding ist zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil Chats von Ex-Chef Schmid mit hochrangigen ÖVP-Regierungspolitikern bekannt wurden. Diese zwangen ihn letztlich zum Rückzug. Derzeit sucht die ÖBAG nach einem neuen Vorstand. Ausgeschrieben ist neuerlich ein Alleinvorstand.

Von Post bis OMV

Die wichtigsten Beteiligungen an börsenotierten Unternehmen hat die Staatsgesellschaft mit der OMV, der Telekom Austria und der Post. Die Dividenden stiegen zuletzt auch, weil die Bundesimmobiliengesellschaft BIG im Zuge der Reform der ÖBIB zur ÖBAG in die neue Staatsholding kam. Die Anteile am Verbund werden über einen Managementvertrag verwaltet.