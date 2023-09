625 PS: Das ist das neue "Herzstück" von BMW in Steyr

An Superlativen mangelte es heute, Mittwoch, bei der Präsentation der neuen Motoren im Steyrer Werk nicht. "Es ist der beste und leistungsstärkste Motor, den wir hier am Standort bauen", sagte Werkschef Klaus von Moltke. Der V8-Antrieb treibt künftig die M-Modelle der 8er-Serie des deutschen Autoherstellers an.