"6000 Handelsbetrieben droht heuer das Aus"

Es sei eine "dramatische Lage", in der sich der heimische Handel befinde, sagte gestern Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, bei einem Pressegespräch: "Jeder zweite Einzelhändler in Österreich sieht sich aufgrund der exorbitanten Energiepreise, der hohen Rohstoffkosten und des massiven Personalmangels in Existenzgefahr."

44 Prozent aller Betriebe würden an den finanziellen Langzeitfolgen der Corona-Pandemie leiden, bis Jahresende könnten einer Umfrage zufolge rund 6000 Händler in Österreich zusperren. Will fordert von der Regierung eine stärkere Unterstützung für den Handel.

Beim angekündigten Hilfspaket für energieintensive Betriebe würden "praktisch keine" Handelsbetriebe unter die Regelung der Regierung fallen. Wie berichtet, sollen Unternehmen, deren Energiekosten mehr als drei Prozent der Produktionskosten ausmachen, eine Unterstützung erhalten. Abgesehen von der Kurzarbeit würden andere Branchen im Vergleich zum Handel bei Förderungen bevorzugt, kritisierte Will.

Von der Inflation aufgefressen

Die Branche, die in Österreich rund 600.000 Mitarbeiter beschäftigt, hat laut einer Untersuchung von Branchenradar im vergangenen Jahr rund 70 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Real werde das Niveau vor der Corona-Pandemie auch heuer wegen der höheren Preise nicht erreicht.

Haushalte dürften heuer drei bis vier Milliarden Euro mehr im Handel ausgeben als im vergangenen Jahr – sie bekommen dafür aber nicht mehr Produkte. Die Differenz, im Schnitt 760 Euro pro Haushalt, werde von der Inflation aufgefressen, sagte Andreas Kreutzer von Branchenradar. Handelsverband-Geschäftsführer Will ergänzte: "Wegen der hohen Inflation sehen sich immer mehr Haushalte gezwungen, bei den Einkäufen zu sparen." Dies spürten vor allem der Lebensmittel- und Modehandel.