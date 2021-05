Raschere Übertragungsraten, höhere Netzstabilität, bessere Vernetzung von Maschinen und Geräten: All das versprechen sich Experten vom neuen Mobilfunkstandard 5G. Auch der städtische Versorger Linz AG verstärkt seine Aktivitäten in diesem Bereich. Über die Gesellschaft Linz AG Telekom und in Zusammenarbeit mit der in der Tabakfabrik ansässigen Grand Garage wurde ebendort eine 5G-Werkstatt errichtet. Gestern gaben die Verantwortlichen bei einem Pressegespräch Details bekannt.