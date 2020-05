572.000 sind ohne Job, dazu nimmt Kurzarbeit zu

So waren am Montag dieser Woche 572.000 Menschen arbeitslos bzw. in Schulungen – das sind um 16.000 weniger als am 13. April. Dazu kommen freilich 1,2 Millionen Personen, die für Kurzarbeit angemeldet sind. Am Donnerstag kündigte die Regierung die Erhöhung der Kurzarbeit-Mittel von sieben auf zehn Milliarden Euro an.

Beim Arbeitsmarktservice waren per 29. April rund 103.000 Anträge auf Corona-Kurzarbeit gestellt, 87.000 Kurzarbeitsanträge sollen bereits genehmigt sein. Um Fördermissbrauch zu verhindern, hat die Finanzpolizei mit Schwerpunktkontrollen zur Kurzarbeit begonnen und 600 Firmen überprüft. Die Ergebnisse wollte Finanzminister Gernot Blümel (VP) nicht näher kommentieren, die Informationen wurden an das AMS zur weiteren Überprüfung weitergeleitet. Eine Verlängerung des Kurzarbeitsgeldes über den aktuellen Zeitraum von sechs Monaten hinaus ist laut Blümel derzeit in Diskussion.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch forderte erneut eine Erhöhung des Arbeitslosengelds von 55 auf 70 Prozent des Nettoeinkommens. Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger sagte, dass sich die Lage noch mehr "zuspitzen" könnte. Aufgrund der Kündigungsfristen seien viele wegen der Coronavirus-Pandemie gekündigte Mitarbeiter "noch nicht in der Statistik enthalten".