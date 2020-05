523.300 sind aktuell arbeitslos

Damit sind noch immer rund 123.000 Personen mehr arbeitslos als vor der Coronakrise.

Seit Mitte April haben 65.000 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung gefunden. Man erkenne eine Abflachung der Kurve bei den Arbeitslosenzahlen, so Aschbacher. Am stärksten sei der Rückgang zuletzt in der Gastronomie mit 5000 Arbeitslosen weniger gewesen.

109.300 von 113.700 Anträgen auf Kurzarbeit mit einer Bewilligungssumme von 10,1 Milliarden Euro waren per 25. Mai genehmigt.