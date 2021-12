51.500 Unternehmen ohne Nachfolger

51.500 Unternehmen stehen in Österreich bis 2029 zur Übergabe an. In Oberösterreich sind es 24 Prozent aller Unternehmen mit mindestens einem unselbstständig Beschäftigten, ergab eine Studie der KMU Forschung Austria. Familieninterne Nachfolgen finden mit 55 Prozent etwas häufiger statt als externe Übergaben (45 Prozent). Laut einer Befragung von Eigentümerfamilien ist die Übergabe bei 50 Prozent der Familienunternehmen noch nicht geregelt. "Der Stellenwert der Nachfolgeplanung für den