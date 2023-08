5000 neue Sonnenkraftwerke erzeugen Strom auf Oberösterreichs Balkonen

"Das Interesse nimmt österreichweit zu, von Seiten der Haushalte wie auch der Anbieter", sagt Alfons Haber von der Regulierungsbehörde E-Control zum jungen Trend, auf dem Balkon ein kleines Sonnenkraftwerk zu montieren. In einer Woche werden in Oberösterreich durchschnittlich fast 100 "Balkonkraftwerke" in Betrieb genommen. Das sind heuer dann in Summe rund 5000 neue Kleinstanlagen zur Sonnenstromerzeugung.