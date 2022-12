500 neue Mitarbeiter: Perger Habau übernimmt deutsche Schick-Gruppe

Damit werden rund 500 Mitarbeiter des deutschen Unternehmens Teil der Perger Habau-Gruppe. Schick hat zuletzt 150 Millionen Euro Bauleistung abgewickelt.

Die 115 Jahre alte bayerische Firmengruppe (Sitz in Unterfranken) besteht aus fünf Firmen und ist in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Industriebau, Betonfertigteilbau und Agrarbau tätig. Habau-Vorstandsvorsitzender Hubert Wetschnig spricht von einem „regionalen Meilenstein im Rahmen der Akquisitionsstrategie in der Bundesrepublik Deutschland“.

Der bisherige Alleineigentümer und Verkäufer, Anton Schick, sagt, dass ihn die Philosophie von Habau bzgl. Selbstständigkeit von erworbenen Unternehmen überzeugt habe. Der Kaufvertrag wurde am 1. Dezember unterzeichnet. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus.

Die Habau-Gruppe hat 18 Gesellschaften, etwa Habau, Held & Francke, MCE, PPS und Hans Holzner. Insgesamt wurde zuletzt mit rund 6000 Mitarbeitern ein Bauvolumen von 1,77 Milliarden Euro umgesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper