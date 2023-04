50 Jahre Handy-Telefonie: Ein 4000 Dollar teurer "Ziegelstein"

"Joel, hier ist Martin Cooper. Ich rufe dich hier von einem mobilen Telefon an. Aber von einem echten mobilen Telefon, das man in der Hand halten kann." Mit diesem Telefongespräch wurde am 3. April 1973 Geschichte geschrieben. Der US-amerikanische Ingenieur Martin Cooper stand gerade auf der Sixth Avenue in New York, als er vor 50 Jahren das erste Gespräch mit einem Mobiltelefon führte.

Handlich war das Gerät mit seinem Gewicht von rund einem Kilo nicht, außerdem hielt die Batterie nur 25 Minuten. Aber so lange hätte man sich das schwere Telefon sowieso nicht ans Ohr halten können, erinnert sich der heute 94-jährige Cooper anlässlich des 50. Geburtstags, den das Handy am Montag feierte.

Telefonat mit Konkurrent

Mitten in New York machte Cooper, der das Mobiltelefon mit seinen Kollegen von Motorola entwickelt hatte, die Probe aufs Exempel. Er wählte die Nummer von Joel Engel, einem Konkurrenten, der ebenfalls an der Entwicklung eines Mobiltelefons arbeitete.

Dieser dürfte von dem Anruf und dem Durchbruch der Konkurrenz überrascht worden sein, denn am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. "Ich glaube, er knirschte mit den Zähnen", erinnert sich Cooper. Der Ingenieur und sein Team hatten 1972 mit der Arbeit an dem Mobiltelefon begonnen. Ende März 1973 war das neuartige Telefon "DynaTAC" – in etwa "Dynamisch Angepasstes System" – fertig.

Nach dem historischen Telefongespräch dauerte es noch zehn Jahre, bis Motorola eine verbesserte Version in den USA auf den Markt bringen konnte. Mit einem Preis von rund 4000 Dollar war das "DynaTAC 8000X" allerdings kein massentaugliches Produkt. Mit einem Gewicht von knapp einem Kilo und einer Länge von 33 Zentimetern erhielt es den Spitznamen "Brick" (Ziegelstein).

Mittlerweile passen Smartphones in die Hosentasche. Martin Cooper ist überzeugt davon, dass Mobiltelefone das Leben der Menschen verbessern. Eines aber stört ihn: "Das Problem mit den Handys ist, dass die Leute zu viel auf ihre Bildschirme starren." Es mache ihn fertig, jemandem zuzusehen, der auf sein Handy schaut, während er die Straße überquert. "Das ist doch wahnsinnig", sagte der 94-Jährige zur Nachrichtenagentur AFP.

