50-Euro-Scheine werden am öftesten gefälscht

Im gesamten Euroraum wurden 2022 376.000 Stück falsche Banknoten sichergestellt. Diese Zahlen gehen aus der Falschgeldstatistik hervor, die die Europäische Zentralbank gestern veröffentlicht hat.

Die Bargeldverwendung in Österreich ist weiterhin auf hohem Niveau. Der geschätzte Banknotenumlauf ist im gleichen Zeitraum um acht Prozent auf rund 585 Millionen Stück gestiegen.

Am häufigsten gefälscht werden in Österreich die 50-Euro-Scheine mit einem Anteil von 44,8 Prozent. Es folgen die 20- sowie die 100-Euro-Banknote. Der durch Fälschungen entstandene Schaden betrug in Österreich 244.405 Euro, ein Rückgang von 10,3 Prozent im Vorjahresvergleich.

