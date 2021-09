4,8 Millionen Euro für die digitale Transformation

LINZ. Knapp 4,8 Millionen Euro stellt das Land Oberösterreich für den Förderaufruf "Digitale Transformation" zur Verfügung. Ziel sei, aus Daten Wertschöpfung zu generieren und vor allem Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gestern in einer Pressekonferenz mit der Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft, Henrietta Egerth.

Rund 730 Mitarbeiter seien allein am Standort Linz hauptsächlich mit der Digitalisierung beschäftigt, so Siemens-Oberösterreich-Chef Günther Schallmeiner. Gerhard Dimmler, Forschungsleiter beim Maschinenbauer Engel in Schwertberg, sieht in der Digitalisierung einen "Methodenbaukasten voll neuer Technologien, die wir konsequent weiterentwickeln und nutzen können". (tob)