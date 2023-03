450 Betriebe sind bei der Job Week dabei

Fachkräfte sind in jeder Branche stark nachgefragt.

2022 gab es in Oberösterreich im Jahresschnitt 31.292 offene Stellen, denen 28.740 Arbeitslose gegenüberstanden. Um diesen Überhang an offenen Stellen entgegenzuwirken, "darf kein Mittel ungenützt gelassen werden", so oö. Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer.

Bei der von der Wirtschaftskammer organisierten Job Week, die heuer von 20. bis 25. März stattfindet, gewähren Betriebe bei mehr als 1300 Veranstaltungen Einblick. Dabei haben sich die Unternehmen auch für die zweite Auflage des Formats "kreative und interessante" Formate einfallen lasse, so Hummer. Unter anderem gibt es einen Backworkshop, eine Spenglerolympiade oder einen Programmier-Wettbewerb.

"Die Betriebe sind heutzutage nicht nur mehr im Wettbewerb um Kunden, sondern auch um Mitarbeiter", sagt WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer. Bei der Job Week wollen Betriebe Menschen jedes Alters ansprechen – "egal ob Lehrling oder Wiedereinsteiger".



Auch das AMS Oberösterreich und die Bildungsdirektion Oberösterreich unterstützen das Format, das heuer zum zweiten Mal stattfindet. "Aus unserer Sicht gewinnen bei einer derartigen Initiative alle", sagt AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer. Das AMS bemühe sich insbesondere darum, Interessierten Schnuppertage in Unternehmen zu organisieren. "57 Prozent dieser Schnuppertage enden in einem längeren Dienstverhältnis", so Straßer.

Neu ist im heurigen Jahr die Kooperation mit berufsbildenden Schulen. "Oft wissen Schüler nicht, welche Unternehmen in ihrer Region für sie in Frage kommen", sagt Robert Oberfrank, Projektleiter der Job Week. Durch Informationsmaterial sollen die zukünftigen Absolventen einen Überblick bekommen.



Die Anmeldung ist bis zwei Tage vor Beginn unter www.jobweek.at möglich.

