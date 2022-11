Welche Energiekosten schlagen sich bei den privaten Haushalten am stärksten nieder? Die Denkfabrik Agenda Austria hat das auf Basis von Daten der Statistik Austria für alle Bundesländer berechnet. Sowohl österreichweit als auch in Oberösterreich fließen rund 45 Prozent der Energiekosten in den Strom, 55 Prozent in das Heizen. Unter den Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede (siehe Grafik). Es sind die aktuellsten Daten aus 2020.