44 Prozent der Flüchtlinge von 2015 haben einen Job

Erfreuliche Nachrichten vom österreichischen Arbeitsmarkt: 29.500 anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte sind derzeit beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet oder befinden sich in einer Schulung. Das sind nur noch rund neun Prozent aller Menschen, die beim AMS registriert sind.

Von jenen, die 2015 im Zuge der großen Flüchtlingswelle nach Österreich gekommen sind, haben 44 Prozent einen Arbeitsplatz. Das sind doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Diese Zahlen nannte AMS-Vorstand Johannes Kopf in der Zeit im Bild am Sonntag.

Kopf geht außerdem davon aus, dass die die Zahl der vermittelten Arbeitslosen weiter zulegen wird: Bis 2020 soll die Quote auf 50 Prozent steigen. Dabei hätten auch die gute Konjunktur und "intensive Bemühungen" geholfen, sagte Kopf.

Das AMS habe die Quoten anhand einer Gruppenbeobachtung erhoben, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer im Gespräch mit den OÖN. Wie viele Flüchtlinge in Oberösterreich einen Arbeitsplatz haben, lasse sich daher nicht genau sagen. Er schätze aber, dass die Quote hier über 44 Prozent liege, sagt Straßer.

In Land- und Bauwirtschaft aktiv

Die Flüchtlinge würden nicht den Österreichern die Arbeit wegnehmen, so Kopf. Sie kommen am Anfang in der Regel in "Einstiegsbranchen", etwa in der Landwirtschaft oder am Bau, zum Einsatz. Die Quote ließe sich laut Kopf noch weiter senken, wenn Arbeitslose im Westen nach Arbeit suchen würden. Dort gebe es viel mehr offene Stellen und auch mehr Lehrplätze. Daher versuche man mit Projekten wie "b.mobile", vor allem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Jugendliche unter 25 zu einem Umzug in die westlichen Bundesländer zu bewegen. Viele Flüchtlinge würden aber auch über ihre Landsleute eine Arbeit und eine Wohnung finden, gibt Kopf zu bedenken. Das würde in Wien einfacher funktionieren.

Mehr Afghanen

Laut AMS ist die Zahl der Syrer ohne Arbeit leicht zurückgegangen. Die Zahl der arbeitslosen Afghanen steige hingegen leicht an. Das liegt laut Kopf aber nicht an deren geringerer Qualifikation. Afghanen seien im Schnitt später nach Österreich gekommen als Syrer: Immer noch kämen pro Monat 500 bis 600 Flüchtlinge erstmals zum AMS, viele von ihnen seien Afghanen. Die Asylverfahren der meisten Syrer seien hingegen abgeschlossen.