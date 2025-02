43 Millionen Euro Schulden: Immobilienentwickler 6B47 beantragt Konkurs

Wie der Kreditschutzverband von 1870 berichtet, hat das Wiener Unternehmen 6B47 Real Estate Investors AG heute am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Der Immobilientwickler ist an 60 in- und ausländischen Gesellschaften beteiligt.

Vom Konkurs betroffen sind 15 Dienstnehmer, es gibt 130 Gläubiger. Die Passiva sollen sich auf 43,7 Millionen Euro belaufen.

Insbesondere steigende Kreditzinsen und Baukosten sowie ein stagnierendes bzw. rückläufiges Preisniveau hätten die Antragstellung notwendig gemacht, heißt es.

„Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter wird zu prüfen haben, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann oder eine Schließung unumgänglich ist", sagt Alexander Greifeneder vom KSV1870.

Im August 2024 hatte 6B47 seine größte Baustelle - das Althan Quartier in Wien - verkauft. Der Immobilienentwickler schrieb zuletzt große Verluste.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper