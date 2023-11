420 Jobs wackeln: ATU soll vor der Pleite stehen

In der Autozubehörbranche droht einem weiteren Unternehmen Ungemach. Nach der Ende Juli bekannt gewordenen Pleite der Kette Forstinger (die dritte nach 2001 und 2018) soll nun die Reparaturkette ATU (Auto-Teile-Unger) mit Hauptsitz in Weiden in der Oberpfalz in Ostbayern vor der Pleite stehen.

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung wackeln 420 Jobs. ATU betreibt laut eigenen Angaben 25 Filialen in Österreich, unter anderem in Linz, Wels, Steyr, Asten und Vöcklabruck. Mit den Vermietern der Standorte seien bereits in den vergangenen Wochen Gespräche geführt worden, heißt es. Hinter den Kulissen sollen Verhandlungen laufen, um die Schließung vieler Filialen abzuwenden.

Cyberangriff auf Mutterkonzern

ATU soll schon in den vergangenen Jahren in Österreich Verluste geschrieben haben, aber immer von der deutschen Mutter und dem dahinterstehenden Mobivia-Konzern gestützt worden sein.

Allerdings ist ATU in Deutschland noch immer mit den Folgen eines Cyberangriffs beschäftigt. Im Mai hatten Angreifer eine Schadsoftware eingeschleust, die die Website und das Terminvereinbarungssystem einschränkte. Hinter der Attacke steckte laut Ermittlern der Kriminalpolizei Weiden die russische Gruppe "Black Basta".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper