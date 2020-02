400.000 sind mit Arbeit unzufrieden

Zu diesem Ergebnis kommt der am Freitag veröffentlichte Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Für diese Menschen werde die Arbeitssituation laut Auswertung des Index der vergangenen 20 Jahre auch immer schwieriger. Als Grund dafür sieht AK-Präsident Johann Kalliauer etwa die Flexibilisierung: Immer mehr Beschäftigte würden als Leiharbeiter, befristet oder in anderen atypischen Arbeitsverhältnissen arbeiten.

Am unzufriedensten sind laut der Studie Textilarbeiter (jeder dritte Befrage ist unzufrieden), Reinigungskräfte und Beschäftigte in der Gastronomie (jeder fünfte). Überdurchschnittlich zufrieden sind Marketingberater, Geschäftsführer und Personen in medizinischen Assistenzberufen. Im Schnitt rechnen 45 Prozent aller Beschäftigten, dass sie nicht bis zur Pension durchhalten.