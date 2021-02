4000 Euro Corona-Schulden pro Kopf

Österreichs Staatsverschuldung ist im vergangenen Jahr auf 317,4 Milliarden Euro gestiegen. Damit habe Österreich mit knapp 35.700 Euro die fünfthöchste Schuldenquote pro Kopf innerhalb der EU, hieß es gestern in einer Aussendung von Agenda Austria. Nur Belgien, Irland, Italien und Frankreich liegen bei der Pro-Kopf-Verschuldung vor uns, Griechenland knapp hinter uns.

Bemerkenswert sei aus Sicht von Agenda-Austria-Ökonom Hanno Lorenz, dass in Schweden die Schulden pro Kopf nur knapp halb so hoch sind wie in Österreich. Auch in Dänemark liege die Verschuldung um ein Drittel niedriger.

"Die Krise zeigt, wie wichtig es ist, in guten Zeiten solide zu wirtschaften, um im Notfall genügend Spielraum zu haben", wird Lorenz in der Aussendung zitiert. Das zeige der Vergleich mit den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten.

