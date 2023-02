400 Wohnungen, Wege, Tiefgaragen: Großprojekt auf dem Linzer Froschberg

Der Linzer Froschberg wird in den nächsten Jahren ein neues Antlitz bekommen. Die aus den 1930er-Jahren stammenden Eisenbahner-Wohnungen südlich des Fußballstadions sollen erneuert werden – vorerst rund 400 Einheiten. Das geht aus einem Brief hervor, den die Wohnungsgesellschaft EBS in diesen Tagen an die Mieter ausgeschickt hat und der den OÖNachrichten zugespielt wurde.