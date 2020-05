400 Millionen für Wirte

Ohne weitere Details kündigte die Regierung an Sonntag das Volumen des sogenannten Wirte-Pakets an. So sollen die heimischen Gastronomie-Betriebe zusätzliche Hilfen aus dem Steuertopf bekommen – über die bekannten Instrumente des Hilfsfonds und der Finanzierungshilfen der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) hinaus.

Konkrete Inhalte gab es noch nicht. Ab kommenden Freitag darf die Gastronomie unter strengen Auflagen zwischen sechs und 23 Uhr wieder aufsperren.

Schriftlich teilten Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne ) mit: "Damit das Wirtshausleben, so wie wir es lieben und kennen, wieder zur Normalität zurückkehren kann, wollen wir ein eigenes Unterstützungspaket schnüren und mit verschiedenen finanziellen Entlastungen den Betrieben den Start in den kommenden Monaten erleichtern und damit möglichst alle diese schwere Krise überstehen können."