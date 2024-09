Trumpf investiert 40 Millionen Euro in sein "Epizentrum" in Pasching

PASCHING. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten signalisiert der deutsche Maschinenbauer Trumpf mit einer Großinvestition am Standort Pasching Optimismus. 40 Millionen Euro wurden in den vergangenen beiden Jahren in die Erweiterung des Werks investiert. Am Donnerstag wurde der Zubau eröffnet. Zwei neue Produktionshallen mit einer Fläche von 7000 Quadratmetern und Büroräume in der Größenordnung von 850 Quadratmetern wurden errichtet.