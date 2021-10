Die Zeit drängt: Mit 1. November gilt an allen Arbeitsplätzen in Österreich die 3-G-Pflicht. Alle Arbeitnehmer müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Ausnahmen gibt es nur für jene, bei denen Kontakt mit anderen ausgeschlossen werden kann, etwa Lkw-Fahrer und Förster. Die Verordnung liegt erst seit dieser Woche vor. Ein Rundruf zeigt: Die Regelung ist in zentralen Punkten nicht praxistauglich. Viele Fragen bleiben offen.