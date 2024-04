370 Millionen Euro für den Arbeitsmarkt in Oberösterreich

Das Gesamtfördervolumen beträgt 367,15 Millionen Euro. Das gaben Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, AMS-Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt und Brigitte Deu vom Sozialministeriumservice Oberösterreich am Freitag beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson in Hörsching bekannt.

Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren es 326 Millionen Euro, im Jahr 2022 deren 350. Neu ist auch der Name: Aus dem langjährigen "Pakt für Arbeit und Qualifizierung" wird "upperWork". Das Gesamtbudget wird in drei Teile geteilt: Das Arbeitsmarktservice steuert 176,47 Millionen Euro bei, das Land 136,36, das Sozialministerium 54,32 Millionen Euro.

Dass der Pakt verschwindet und durch ein verbessertes Programm ersetzt wird, begründete Achleitner mit aktuellen Entwicklungen und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in Oberösterreich. Man wolle gezielter auf Bedürfnisse von Betrieben und Arbeitssuchenden eingehen und nicht mehr "nur das Füllhorn ausschütten". Vom heurigen Standortprogramm sollen 124.000 Menschen profitieren. Der Fokus liegt auf Jugendliche, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, älteren Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Dem Arbeitsmarkt stellten Schmidt und Deu ein gutes Zeugnis aus. Ende März waren in Oberösterreich 695.000 Menschen in Beschäftigung, die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent und lag damit unter dem Österreich-Schnitt von 6,9 Prozent. "Wir spüren die wirtschaftliche Abkühlung stärker als andere Bundesländer, aber wir stehen robust da und sind gut durch die Krisen manövriert", sagte Achleitner. 33.646 Menschen suchen in Oberösterreich Arbeit, die Betriebe haben 23.605 offene Stellen.

