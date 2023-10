360 Millionen Euro Inflationsanpassung für Agrarförderungen

Die Mittel – 60 Prozent kommen vom Bund, 40 Prozent von den Ländern – sollen 2024 bis 2027 das Agrar-Umweltprogramm ÖPUL, die Förderung benachteiligter Gebiete (AZ) sowie die Investitionsförderung inflationsbedingt anheben.

Am Umweltprogramm ÖPUL nehmen laut einer Aussendung des Landwirtschaftsministeriums 80 Prozent der österreichischen Bäuerinnen und Bauern teil. Die Prämien in dem Bereich sollen um 8 Prozent (151 Millionen Euro) aufgestockt werden, weitere 40 Millionen Euro sollen in neue Maßnahmen fließen, die noch ausgearbeitet werden. Die Bergbauernförderung (AZ) wird ebenfalls um 8 Prozent (105 Millionen Euro) angehoben.

70 Prozent der österreichischen Agrarflächen liegen in benachteiligten Gebieten. Die Investitionsförderung wird um 64 Millionen Euro aufgestockt. Die anrechenbaren Kosten für Investitionen für mehr Tierwohl, Klimaschutz und Klimawandelanpassung sowie besseres Wassermanagement werden auf 500.000 Euro angehoben. Die entsprechende Änderung des Strategieplans 2024 für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bedarf einer Genehmigung durch die EU-Kommission.

"Mit dem 360 Millionen Euro Impulsprogramm für die Landwirtschaft tragen wir der Inflation Rechnung", sagte Totschnig laut einer Aussendung bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Kärntens LH-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) meinte: "Die Kärntner Landwirtschaft ist zu 79 Prozent von Bergbauernbetrieben geprägt, daher hat das für uns eine besondere Bedeutung."

