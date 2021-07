36 Millionen Euro für den Ausbau des Stromnetzes an der Grenze zu Bayern

Schub für das Stromnetz an der Grenze von Oberösterreich und Bayern: Der deutsche Infrastrukturdienstleister Eqos Energie hat vom Hochspannungsnetzbetreiber TenneT TSO einen Auftrag über 36 Millionen Euro erhalten. Er errichtet zwischen St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) und Simbach (Landkreis Rottal-Inn) eine rund 13 Kilometer lange 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung und die dazugehörigen 110-Kilovolt-Zuleitungen. Nach den entsprechenden Vorplanungen sollen die ersten Baumaßnahmen Anfang kommenden Jahres starten.

Die Neubauarbeiten sind Teil der Optimierung der regionalen Versorgungskapazitäten auf der Strecke von Altheim (Bezirk Braunau) in die Ballungsregion München. Eqos Energie verwies in diesem Zusammenhang auf den steigenden Strombedarf in Städten. An der Errichtung arbeiten in Summe bis zu 60 Freileitungs-Spezialisten.

Auf der gesamten Strecke werden auch die für Kommunikationsnetze notwendigen Lichtwellenleiter verlegt. Sie dienen als Blitzableiter und können zudem von Telekommunikationsbetreibern in deren Netzinfrastruktur integriert werden.

"Das genaue Fertigstellungsdatum steht noch nicht fest, ist aber zwischen Jahresende 2022 und Ende 2023 anberaumt", sagte Gerald Adelsgruber, Leiter des zuständigen Eqos-Profitcenters, zu den OÖNachrichten.

Er macht das entwickelte technische Konzept, das die knappe Bauzeit berücksichtigt, für den Projektzuschlag verantwortlich. "Als alleiniger Auftragnehmer liefern wir alles aus einer Hand", so Adelsgruber.

Von der Montage bis zur Wartung

Eqos Energie ist in den Branchen Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr tätig und erzielte 2020 mehr als 280 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen hat rund 1500 Mitarbeiter an knapp 40 Standorten in fünf Ländern. Die Expertise erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette vom Engineering über die Montage bis zur Wartung. TenneT mit Sitz in Bayreuth betreibt in Deutschland ein Höchstspannungs-Stromnetz (220 und 380 Kilovolt) mit einer Gesamtlänge von rund 13.000 Kilometern, das sich von Schleswig-Holstein bis Bayern erstreckt. (tob)