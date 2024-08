36 Betriebe kamen heuer bereits nach Oberösterreich

So soll der fertige Gewerbepark in Enns aussehen.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 konnte die Standortagentur Business Upper Austria 36 Betriebe erfolgreich in Oberösterreich ansiedeln. Mit einem Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro wurden 786 Arbeitsplätze geschaffen. Das geht aus einer Aussendung von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) hervor.

Zwei Beispiele gibt es aus der Logistikbranche: In Ennshafen bei Linz baut der Projektentwickler Panattoni Betriebsflächen im Ausmaß von 40.000 Quadratmetern. In Asten baut ASC Logistics an einer neuen Zentrale. Das Logistikterminal soll im Jänner 2025 in Betrieb gehen, es entstehen 130 Arbeitsplätze.

Darüber hinaus seien derzeit mehr als 500 Ansiedlungsprojekte in Beratung. Knapp 22 Prozent davon entfallen auf Unternehmen, die sich ganz neu in Oberösterreich niederlassen wollen. "Investoren haben Vertrauen in den attraktiven starken Wirtschaftsstandort Oberösterreich", sagte der Landesrat.

