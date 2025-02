3400 Wohneinheiten werden 2025 fertig

Die Wohnfläche in Oberösterreich liegt im Schnitt bei 75 Quadratmetern.

Der Wohnbau in Oberösterreich sieht nach zwei schwierigen Jahren für heuer Lichtblicke: 3400 Wohneinheiten (Einfamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser, Wohnungen in Eigentum und Miete) werden in Oberösterreich heuer voraussichtlich fertiggestellt. Der Wert liegt auf dem Niveau von 2024, aber deutlich unter den Werten der Vorjahre: 2021 waren es 5900, 2022 5200 Einheiten. 2026 sollen es rund 3900 Wohneinheiten sein, ebenso 2027.

"Trotz des Einbruchs im Vergleich zu den Rekordjahren hält sich der Wohnungsneubau in Oberösterreich entgegen den Bundestrends konstant", sagte Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: Zoidl, sein Stellvertreter Gerald Hommer, der Obmann des Verbands der gemeinnützigen Bauträger, Robert Oberleitner, und Vertreter der Wiener Baudatenbank Exploreal legten Daten zum Neubau vor: 530 Projekte mit rund 1300 Wohneinheiten, die zwischen 2023 und 2025 fertiggestellt wurden bzw. werden, wurden ausgewertet.

Zoidl sprach von positiven Signalen: "Es gibt keine Boden-, sondern eine Seitwärtsbewegung." Der Preisanstieg je Wohneinheit sei mit plus einem Prozent moderat.

Die Branche ist laut Hommer für das heurige Jahr zuversichtlich: Die strengen Kreditvergabe-Richtlinien (KIM-Verordnung) laufen Ende Juni aus, beim Inflations- und Zinsniveau gebe es eine Normalisierung. All dies werde positive Auswirkungen auf die Bautätigkeit haben: "Die Nachfrage bei den Endkunden und Investoren steigt."

Gebaut wird rund zur Hälfte von gewerblichen und zur Hälfte von gemeinnützigen Bauträgern. Oberleitner betonte, dass die Gemeinnützigen jährlich die Errichtung von 2000 Wohnungen gewährleisten würden und dieser Wert stabil sei. Es gebe praktisch keinen Leerstand. Für die Gemeinnützigen gebe es wieder bessere Möglichkeiten, Grundstücke zu guten Konditionen zu erwerben.

Wie die Oberösterreicher leben

Ein Wohnprojekt in Oberösterreich umfasst laut Exploreal im Schnitt 21 Wohneinheiten. Die Wohnnutzfläche liegt im Schnitt bei 75 Quadratmetern. 98 Prozent verfügen über eine Freifläche, diese beträgt im Schnitt 8,3 Quadratmeter.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

