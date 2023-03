326 Millionen Euro im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel

691.000 Menschen waren Ende Februar in Oberösterreich in Beschäftigung, 9000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenrate sank m um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent. 31.000 offene Stellen sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet. Diese Entwicklungen in Richtung Vollbeschäftigung haben auch Auswirkungen auf den „Pakt für Arbeit und Qualifizierung“, der heute, Freitag, präsentiert wurde. 326 Millionen Euro werden 2023 investiert (2022: 350 Millionen Euro). 167 Millionen Euro entfallen auf das AMS Oberösterreich, 110 Millionen Euro auf das Land, der Rest kommt vom Sozialministeriumsservice Oberösterreich (SMS).



„Früher wurde das Geld gebraucht, um die Arbeitslosen in Beschäftigung zu bringen. Jetzt geht es darum, den Arbeitskräftebedarf zu bedienen“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Man habe die Maßnahmen analysiert, die Summe nur wenig gekürzt und vier Schwerpunkte gesetzt: Fokus auf den ersten Arbeitsmarkt; Gewinnen und Binden von Fachkräften, vor allem durch qualifizierten Zuzug; Sonderprojekte, vor allem in Bezug auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik; Fachkräfteinitiativen für die Bereiche Energie und Technik.



Mehr als 100.000 Menschen sollen von den Maßnahmen profitieren. Um sie in den Betrieben bekannter zu machen, ist eine „Roadshow“ in den Regionalstellen der Wirtschaftskammer geplant.

IV trägt den Pakt nicht mit



„Die Angebote sind da, aber wir müssen genug Teilnehmer finden“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer. Man forciere Grund- und Basisausbildung in Kombination mit unternehmensnaher Qualifizierung. Der Fokus des SMS liegt auf beeinträchtigten Jugendlichen und auf Menschen mit Behinderung, sagte Landesstellenleiterin Birgit Deu: „Die Zahl der Jugendlichen mit psychischen Problemen steigt.“ Seit 2022 gibt es für sie kostenlose Behandlung und Betreuung.

Kritik am Pakt kommt von der Industriellenvereinigung (IV) OÖ: Es dürfe kein Fortschreiben des bestehenden Systems geben, welches mit ähnlich hohen Summen unveränderte Maßnahmen fördert. IVOÖ-Präsident Stefan Pierer fordert ein innovatives, flexibles und passgenaues Paket.

