320 Österreicher halten ein Drittel des privaten Finanzvermögens

Das Finanzvermögen der Österreicher ist von 2018 auf 2019 währungsbereinigt um sieben Prozent auf 900 Milliarden Dollar (800 Milliarden Euro) gestiegen. Das war ein stärkerer Zuwachs als in den Jahren davor, liegt aber unter dem Durchschnitt Westeuropas. Das geht aus dem "Global Wealth Report 2020" des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG) hervor.

Dabei ist das Finanzvermögen in Österreich stark auf wenige sehr wohlhabende Personen konzentriert. Ein Drittel des Finanzvermögens wird von nur 320 Menschen gehalten, die jeweils über mehr als 100 Millionen Dollar verfügen. Knapp 47.000 Dollar-Millionäre (880.000 Euro) zählt BCG in Österreich, sie halten 55 Prozent, 36 Prozent liegt in den Händen der 7,2 Millionen Österreicher, die weniger als 250.000 Dollar besitzen.

Corona-Knick beim Zuwachs

Während die Prognosen aus dem Vorjahr von einem weiteren Wachstum des Finanzvermögens in den nächsten fünf Jahren von jeweils 4,5 Prozent in Österreich ausgingen, gibt es jetzt Corona-bedingt einen Rückgang des Wachstums auf 3,7 Prozent.

Finanzvermögen ist in Österreich ungleicher verteilt als im Durchschnitt Westeuropas, wo den Superreichen mit mehr als 100 Millionen Dollar 16 Prozent des Finanzvermögens gehört.

Teodoro Cocca, Professor für Asset Management an der JKU, sieht in dieser Vermögenskonzentration kein großes Problem. "Das sind meist Personen oder Familien mit großen Firmenbeteiligungen. Dieses Geld ist aktiv und schafft Arbeitsplätze", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er wehre sich dagegen, dies negativ zu sehen.

Hohe Aktienquote

Die Österreicher halten 33 Prozent ihres Vermögens in Aktien und Investmentfonds. Damit liegen sie acht Prozentpunkte über dem Durchschnitt Westeuropas. "Entgegen der vorherrschenden Meinung zeigt sich, dass die Österreicher dem Aktienmarkt gegenüber aufgeschlossen sind", sagt Anna Zakrzewski, BCG-Partnerin und Autorin der Studie.

Mit 41 Prozent wird freilich der größte Anteil des Privatvermögens in Spareinlagen und Bargeld gehalten. Das sind rund elf Prozentpunkte mehr als im Durchschnitt Westeuropas.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at