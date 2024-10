32-jähriger Immobilienentwickler legt Großpleite hin

Gesellschafter in fünf Firmen und Geschäftsführer von mehr als 30 Gesellschaften: Das ist Lukas Neugebauer. Über das Vermögen des 32-jährigen Wiener Immobilienentwicklers wurde am Dienstag ein Konkursverfahren eröffnet, wie die Gläubigerschutzverbände Creditreform, KSV1870 und AKV berichteten.

Die Schulden betragen 94 Millionen Euro, 32 Gläubiger sind betroffen. Neugebauer führt die LNR-Gruppe.

Der Konkursantrag ist laut KSV1870 von zwei Gläubigern gestellt worden. Die Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz und die genaue Vermögenssituation müssten im Verfahren ermittelt werden, so der AKV. Creditreform erklärt, dass der derzeitige Stand des Verfahrens keine seriöse Prognose über die zu erwartende Quote zulasse.

