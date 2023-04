318 Millionen Euro: RLB baut größtes Projekt in Wien

Im "Vio Plaza" wird es 166 Wohnungen, 22.000 Quadratmeter Büro-, 10.000 Quadratmeter Geschäftsflächen und 265 Hotelzimmer geben. 318 Millionen Euro werden investiert.

Am Mittwoch war das Richtfest am Standort zwischen Rechter Wienzeile und Schönbrunner Schloßstraße. Im Herbst wird der Innenausbau fertiggestellt, dann wird nach und nach eröffnet. "Es ist für uns und für Wien kein alltägliches Projekt", sagte RLB-Beteiligungsvorstand Reinhard Schwendtbauer: "Wir schaffen einen multifunktionellen Gebäudekomplex und ein Nahversorgungszentrum in bester Lage." Daher laufe die Vermarktung trotz herausforderndem Umfeld sehr gut.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens