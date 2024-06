30 Grad und mehr: Gibt es ein Recht auf Hitzefrei?

Auf mehr als 30 Grad sind die Temperaturen in Oberösterreich am Mittwoch geklettert. Auch heute und morgen werden sie an der 30-Grad-Marke kratzen. Und es werden nicht die einzigen heißen Tage im heurigen Sommer sein. Wer draußen arbeitet, etwa als Landschaftsgärtner und Bauarbeiter, leidet besonders unter der Hitze. Aber auch in Innenräumen können die Temperaturen mitunter schwer zu ertragen sein. Resultieren daraus Ansprüche der Arbeitnehmer?