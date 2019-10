3 Fragen an... Christoph Leitl

1 Sie wurden diese Woche als Präsident des Europäischen Wirtschaftskammer-Dachverbandes ("Eurochambres") wiedergewählt. Was wurde in der ersten Amtsperiode erreicht?

Leitl: In den vergangenen zwei Jahren ist viel weitergegangen. So wurde die EU-Kommission bei wichtigen Freihandelsverträgen, etwa mit Singapur, Japan und Südamerika unterstützt. Das eröffnet Tore zu neuen und wichtigen Märkten. Zudem wurde das Erasmus-Programm für Jugendliche bis 2027 auf 30 Milliarden Euro verdoppelt.

2 Was werden die großen Herausforderungen in den kommenden beiden Jahren sein?

Europa steht vor großen Herausforderungen: Etwa die Digitalisierung, der Handelsstreit und die Dynamik, die von China ausgeht. Die Frage ist: Wird Europa kreativ und innovativ genug sein, um weltweit erfolgreich zu sein? Unsere 20 Millionen Betriebe mit mehr als 100 Millionen Mitarbeitern sind die Triebwerke des Flugzeugs Europa. Wir haben eine riesengroße Verantwortung und dürfen nicht darauf warten, dass die Politik etwas tut. Als erstes müssen wir etwa eine ganz neue Kreislaufwirtschaft schaffen: Ressourcen müssen wiederverwendet werden. Die Wirtschaft kann helfen, die politischen Forderungen in Lösungen umzusetzen.

3 Wie groß ist der Handlungsspielraum eines Eurochambres-Präsidenten überhaupt?

Man kann in der Praxis sehr wohl etwas bewirken, wie man am Beispiel des Erasmus-Programmes sieht: Ich habe immer gesagt, dass man etwas für die Jungen tun muss. Man muss sie zusammenführen und den Boden dafür bereiten, dass sie Europa begeistert erleben. Ab 2021 werden aber die Weichen gestellt und eine neue Generation an der Spitze der Eurochambres wird zum Zug kommen. Das Leben schreibt immer neue Kapitel, aber ein Unternehmer geht nie in Pension. (prel)