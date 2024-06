28 Millionen Euro fließen bei Bosch in Linz

Heute, Donnerstag, wurde im Beisein von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Beate Grota (Bereichsvorstandsmitglied Bosch Power Solutions), dem Linzer Stadtrat Dietmar Prammer und dem Linzer Standortleiter Christian Ganser der erste Wasserstoffmotor in Betrieb genommen.

Bis 2025 investiert der deutsche Mischkonzern Bosch drei Milliarden Euro in Wasserstoff (H2) und Elektrifizierung. Von diesem Schritt profitiert auch der Linzer Standort: 28 Millionen Euro entfallen auf Oberösterreich. Damit stellt der Konzern Linz mehr Mittel als bisher bekannt zur Verfügung: Bei der Präsentation der Strategie im Herbst des Vorjahres war noch von 18 Millionen Euro die Rede gewesen.

Wie berichtet, soll die Summe in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur investiert werden. Ziel ist ein grüner Wasserstoffkreislauf. Entwickelt werden laut Standortleiter Christian Ganser sowohl Einblasventile zur Nutzung sowie Elektrolyse-Stacks zur Erzeugung von Wasserstoff: "Wir nutzen unsere Entwicklungsaktivitäten, um zu zeigen, wie ein Wasserstoffkreislauf aussehen kann." Gestern wurde im Beisein von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, dem Linzer Stadtrat Dietmar Prammer sowie Vertretern des Stuttgarter Bosch-Managements der erste Wasserstoffmotor in Betrieb genommen. "Wir wollen einen Beitrag leisten zum raschen Aufbau einer Wasserstoff-Produktion in Europa und darüber hinaus", sagt Ganser.

