250 Genossenschaften haben neun Milliarden Euro Eigenkapital

Vor 135 Jahren wurden in Oberösterreich die ersten Genossenschaften nach der Idee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründet. 2023 waren es 250 Genossenschaften, die 4,5 Milliarden Euro Umsätze erzielten (plus 12,5 Prozent im Vergleich zu 2022).Heute, Mittwoch, findet der Landesgenossenschaftstag in Linz statt, mehr als 400 Vertreter kommen ins Design Center, um Bilanz zu ziehen und vorauszublicken.