25 Jahre Familie Putz: Unbefristetes Wohnrecht im XXXL-Möbelhaus

Manchmal funktionieren Aprilscherze also doch noch. Als der Welser Möbelkonzern XXXLutz am 1. April per Presseaussendung mitteilte, dass es der Familie Putz jetzt reiche, sie sich aus dem Werbefernsehen zurückziehe und nach Hollywood gehe, war das manchem Medium eine Schlagzeile wert. Nicht ohne diese mit dem fast nicht abgedroschenen "Paukenschlag" zu versehen.