Gegenseitiges Abwerben von Mitarbeitern, teils doppelt so hohe Gehälter, Zusatzleistungen wie Firmenautos oder Massagen: In der IT-Branche fahren Unternehmen derzeit sämtliche Geschütze auf, um Bewerber zu locken. Das kommt nicht von ungefähr, denn laut der jüngsten Auswertung des Fachverbands Ubit in der Wirtschaftskammer gibt es in Österreich 24.000 offene IT-Stellen, davon 7200 in Oberösterreich. Jedes Jahr wächst die bundesweite Lücke um 1000 Stellen.