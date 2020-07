230 neue Arbeitsplätze im Jubiläumsjahr

Bis Jahresende 2020 würden mehr als 230 neue Arbeitsplätze in Österreich und Deutschland geschaffen, rund ein Drittel davon in Österreich. Das teilte das Unternehmen, das zuletzt mit 1500 Mitarbeitern 270 Millionen Euro umsetzte, in einer Aussendung mit. Heuer würde die Alpine Energie, die seit fünf Jahren unter der neuen Marke Eqos firmiert, ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Nach einem besonders bewegten Jahrzehnt – Abspaltung, neuer Eigentümer – gehe 2020 aber mehr als ein Jahr der Wiedergeburt in die Geschichte des Unternehmens ein, heißt es in der Aussendung.

Erst kürzlich habe Eqos Energie einen neuen Firmenstandort in Salzburg/Koppl gegründet und die Belegschaft der insolventen AML Elektrotechnik übernommen.

