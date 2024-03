221 Euro im Monat: Wie Österreicher Essen einkaufen

Das analysiert die AMA (Agrarmarkt Austria) jährlich in Zusammenarbeit mit GfK und KeyQuest Marktforschung. 2800 repräsentativ ausgewählte Haushalte dokumentieren dafür jeden Einkauf. Das Ergebnis für 2023: Die Menge blieb praktisch gleich bei insgesamt 1,97 Millionen Tonnen. Die Ausgaben sind um 10,2 Prozent auf 9,48 Milliarden Euro gestiegen.

Lesen Sie dazu den Leitartikel von OÖN-Redakteur Alexander Zens

Der Warenkorb: Die monatlichen Ausgaben eines Haushalts betrugen im Schnitt 220,6 Euro. In einem solchen Durchschnittshaushalt leben 2,17 Personen (davon 0,47 Personen unter 20 Jahren) mit einem Altersschnitt von 51 Jahren. Am meisten wurde für Wurst und Schinken ausgegeben (33 Euro) vor Milch, Joghurt, Butter (29,5 Euro) und Fleisch (24 Euro).

Die Preise: Besonders Anfang 2023 seien Lebensmittel noch teurer geworden, sagt AMA-Marktforschungsleiterin Micaela Schantl. Im Lauf des Jahres habe sich der Auftrieb reduziert. Bei Butter gingen die Preise im Gesamtjahr 2023 schon um 4,8 Prozent nach unten. Käse wurde hingegen um 14,6 Prozent teurer, die Gruppe Milch, Joghurt, Obers um 10,2 Prozent. Weitere Beispiele bei der Preisentwicklung: Wurst und Schinken legten um 9,5 Prozent zu, Eier um 6,4 Prozent, Fertiggerichte um 12,8 Prozent. Fleisch verteuerte sich um sieben Prozent – Rind, Huhn und Schwein zwischen 5,6 und 6,8 Prozent, Faschiertes um 13,4 Prozent. Obst wurde um sieben Prozent teurer, Gemüse um 7,8 Prozent. Für Brot und Gebäck mussten 11,1 Prozent mehr gezahlt werden, für Mehl fielen im Vorjahr 8,8 Prozent mehr an.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Inflationsbeitrag: Die allgemeine Inflation betrug 7,8 Prozent. Sind Lebensmittel nun ein Inflationstreiber? "Nein, zur Teuerung haben andere Branchen genauso beigetragen", sagte AMA-Chefin Christina Mutenthaler-Sipek bei der Präsentation der Zahlen am Dienstag auf Nachfrage. Die Mengen seien stabil, Gründe für höhere Preise gebe es unterschiedliche. Vor allem Produkte, die energieintensiv in der Herstellung sind, haben demnach zugelegt. Und bei Kartoffeln etwa (plus 23,4 Prozent) zeigten sich die Auswirkungen einer wegen Schädlingen verursachten schwächeren Ernte und damit von weniger Angebot.

Die Mengen: Der Absatz teurerer Produkte stagnierte oder sank tendenziell. Die Menge bei Rind- und Kalbfleisch ging um 5,7 Prozent zurück, jene bei Schweinefleisch um 1,6 Prozent. Bei Hühner- bzw. Putenfleisch gab es einen Zuwachs von 2,4 bzw. 5,8 Prozent. Frischobst und -gemüse sowie Brot und Gebäck stagnierten ebenso wie die meisten Molkereiprodukte.

Der Corona-Effekt: Die Haushalte haben 2023 deutlich weniger Konservendosen und Mehl gekauft. Schantl sieht darin eine Folge der Corona-Pandemie, als viele Österreicher Vorräte mit lang haltenden Lebensmitteln angelegt hatten. Diese kommen nun ans Ende des Haltbarkeitsdatums und werden deshalb nach und nach verbraucht. Bei den Obst- und Gemüsekonserven ging die verkaufte Menge im Vorjahr um 4,5 Prozent zurück, bei Mehl betrug der Rückgang 10,6 Prozent. Bei Mehl pendelte sich die abgesetzte Menge wieder auf dem Niveau von vor der Krise ein.

Die Rabatte: Der Anteil der Aktionsware steigt langfristig stark. In 20 Jahren hat sich dieser mehr als verdoppelt, 2023 wurden 30,6 Prozent der Lebensmittel rabattiert gekauft. 2003 waren es 12,1 Prozent gewesen, 2022 waren es 29,2 Prozent. An der Spitze stehen Rind- bzw. Schweinefleisch mit 52 bzw. 51 Prozent Aktionsanteil, vor Butter mit 46 Prozent. Teilweise werde damit Marktverwerfungen entgegengewirkt und etwa Ware kurz vor dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums noch stark rabattiert verkauft. Wichtig ist laut Mutenthaler-Sipek aber, die "Wertschätzung für Lebensmittel zu erhalten".

Die Bio-Schiene: Der Bio-Anteil bei den verkauften Lebensmitteln in Österreich ist in den vergangenen 20 Jahren von 3,8 auf 11,5 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Im Vorjahr ist er jedoch erstmals seit zwölf Jahren gesunken, auf elf Prozent. Die AMA führt dies auf die hohe Inflation zurück. Der Lebensmittelhandel habe aber "viel gemacht", um den Anteil zu halten, sagt Schantl. In Deutschland sei der Bio-Anteil viel stärker eingebrochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper