22-Euro-Freigrenze für Packerl aus China fällt

Ab 1. Juli gilt: Für jedes im ausländischen Versandhandel gekaufte Packerl ist Einfuhrumsatzsteuer zu entrichten. Die 22-Euro-Freigrenze für Packerl aus Nicht-EU-Staaten fällt – sie gilt als wettbewerbsverzerrend gegenüber heimischen Händlern und soll jährlich 150 Millionen Euro für das Finanzministerium bringen.

Wer bei großen Plattformen wie Amazon, Alibaba oder Wish bestellt, darf davon ausgehen, dass die 20-prozentige Einfuhrumsatzsteuer schon vom Versender beglichen wird. Das funktioniert über den Import One-Stop Shop (IOSS), ein elektronisches Portal der Europäischen Union. Bisher wurden Sendungen bis 22 Euro Warenwert aus dem Versandhandel aus Nicht-EU-Ländern zugestellt, ohne dass Einfuhrumsatzsteuer kassiert wurde. Auffallend häufig war der Warenwert bei Sendungen aus Asien niedriger, heißt es aus dem Finanzministerium. Laut Handelsverband waren 97 Prozent aller Pakete bisher zoll- und abgabenfrei.

Die Österreichische Post als Marktführer im Paketbereich erwartet, dass sie die Einfuhrumsatzsteuer für sieben Millionen Kleinpakete jährlich abwickeln wird.

Die heimischen Paketzusteller lassen sich den Zusatzaufwand bezahlen. Bei der Post kostet das Abführen der Umsatzsteuer (die sich vom Warenwert plus den Versandkosten berechnet) bei einem Warenwert bis 150 Euro fünf Euro, darüber zehn Euro. DHL Express kündigt einen Tarif von 18 Euro brutto an – allerdings erst ab einem Warenwert von 25 Euro. Kassieren soll der Zusteller. Fehlen Angaben zu Wert und Inhalt, wird der Empfänger kontaktiert, die Post verlangt dann eine Bearbeitungsgebühr von 24 Euro. Das Finanzministerium kündigt ab sofort Schwerpunktkontrollen von Kleinsendungen beim Zoll an. (sib)