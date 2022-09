2035 fährt jeder zweite neue Lkw elektrisch

In der Nutzfahrzeugindustrie zeichnet sich ein deutlicher Wechsel beim Antrieb ab. Im Jahr 2035 wird jeder zweite neu zugelassene Lkw in Europa, den USA und in China elektrisch angetrieben werden. 2040 wird der Anteil auf 85 Prozent steigen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey anlässlich der Messe IAA in Hannover.

Spätestens 2030 werden die Betriebskosten von Lkw mit Elektrobrennstoffzellenmotor unter jenen der Dieselfahrzeuge liegen, das regt zum Umstieg an.

Allerdings wird es noch dauern, bis alle Flotten umgestellt sind. 2040 werden noch immer 60 Prozent der Lkw auf den Straßen mit Diesel betrieben.