2025 wird Strom und Gas spürbar teurer

Grund dafür seien steigende Gebühren und auslaufende staatliche Förderungen, die für einen Durchschnittshaushalt Mehrkosten von bis zu 980 Euro bedeuten würden. Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde bleibe relativ stabil, allerdings würden deutlich höhere Netzentgelte anfallen und die Stromkostenbremse laufe aus.

Stefan Spiegelhofer, Energieexperte bei durchblicker, rechnete am Donnerstag in einer Aussendung vor: "Ein Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden kommt durch höhere Netzentgelte und Abgaben auf Zusatzkosten von 200 bis 290 Euro. Der Wegfall der Strompreisbremse schlägt mit bis zu 435 Euro zu Buche. Gasbeheizte Haushalte müssen mit jährlichen Mehrkosten von 156 bis 251 Euro rechnen."

Erhebliche regionale Unterschiede

Je nach Bundesland falle der Anstieg der Netzentgelte unterschiedlich stark ins Gewicht. "Während man bei einem Verbrauch von 15.000 kWh pro Jahr in Kärnten nur knapp 9 Euro mehr bezahlt, liegen die Zusatzkosten in Oberösterreich bei fast 104 Euro jährlich. Im Österreichschnitt bezahlt man 2025 rund 60 Euro mehr an Gasnetzgebühren", so Spiegelhofer.

Die Erdgasabgabe falle nach zweijähriger Reduktion ab 2025 wieder in voller Höhe an und betrage 6,6 Cent anstelle der zuletzt fälligen 1,2 Cent pro Kubikmeter. Damit komme ein Familienhaushalt auf Mehrkosten von 77 Euro pro Jahr. Und die CO2-Bepreisung steige ab Jänner von 45 Euro auf 55 Euro pro Tonne, wodurch einem Familienhaushalt jährliche Zusatzkosten von rund 70 Euro anfallen würden.

