Wirtschaftswachstum für 2024 fast abgesagt

Bisher ist das Wifo für heuer von einem realen Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent bzw. das IHS von 0,8 Prozent ausgegangen. Am Freitag veröffentlichten die Institute ihre aktualisierte Frühjahrsprognose. Das Wifo schreibt: "Die hohen Zinssätze dämpfen europaweit die Nachfrage nach Investitionsgütern und Wohnbauten. Die heimische Wirtschaft wird daher 2024 nur um 0,2% wachsen." Die im laufenden Jahr erwartete Stagnation in Deutschland - mit Abstand Österreichs wichtigster Exportmarkt - belastet die heimische Wirtschaft. Das IHS ist etwas optimistischer: Heuer rechnet es mit 0,5 Prozent BIP-Wachstum, nächstes Jahr mit 1,5 Prozent.

Um die Jahresmitte 2024 sollte die Wirtschaft sowohl im Euro-Raum als auch in Österreich wieder Fahrt aufnehmen, da die EZB ihre Geldpolitik

lockern wird. 2025 sollte es mit der heimischen Konjunktur wieder aufwärts gehen, laut Wifo um 1,8 Prozent.

Inflation wird sinken, Arbeitslosigkeit steigen

Bessere Nachrichten gibt es hingegen bei den Verbraucherpreisen: Nach zwei Jahren mit sehr hoher Teuerung soll sich die Inflationsrate 2024 laut Dezember-Schätzung von Wifo/IHS hierzulande halbieren, aber noch deutlich über dem Eurozonen-Schnitt liegen. Die Inflationsrate wird nach 7,8% im Vorjahr in diesem Jahr auf 3,8% zurückgehen und 2025 weiter auf 2,7% sinken, so das Wifo am Freitag.

Der Arbeitsmarkt reagiert verzögert auf die Konjunktur, die Wirtschaftsforscher erwarten 2024 noch einen Anstieg auf 6,7 Prozent (2023: 6,4) nationale Arbeitslosenquote, danach einen Rückgang auf 6,5 Prozent.

Weniger Treibhausgase

Die schwache Konjunktur vor allem der energieintensiven Industrie - Stichwort Bau-Flaute - und der warme Februar haben für das Klima positive Wirkung: Die Treibhausgasemissionen werden in Österreich heuer um 2,5 Prozent sinken, das ist ein stärkerer Rückgang als das Wifo zuletzt errechnet hatte.

Erstmals Prognose von Einkommensverteilung

Erstmals prognostizierte das Wifo auch Indikatoren zur Einkommensverteilung. Die Forscher sehen einen neuerlichen Anstieg der Armutsgefährdung von Menschen sowie eine Abnahme der Verteilungsungleichheit.

