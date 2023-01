"2023 wird weniger schlimm als bisher befürchtet"

Der globale Wirtschaftsausblick habe sich aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) gegenüber den Vorhersagen vom Oktober nicht dramatisch verändert. Die Lage sei aber "weniger schlimm, als wir vor ein paar Wochen erwartet haben", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa bei einem Gesprächsforum auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

"Aber weniger schlecht heißt nicht gut." Herausforderungen wie die hohe Inflation und der Krieg in der Ukraine blieben. Es gelte aufzupassen, dass die konjunkturellen Einschätzungen nicht von "zu pessimistisch auf zu optimistisch" umschlügen, sagte Georgiewa: "Bleiben Sie in der Mitte des Realismus." Sie hatte zuvor bereits signalisiert, dass die Vorhersage für das Wachstum der Weltwirtschaft heuer von 2,7 Prozent vermutlich nicht mehr weiter nach unten korrigiert werde.

EZB-Chefin will Kurs halten

Es werde nun wohl eine Bodenbildung geben. Zum Jahreswechsel 2023/24 könnte dann die Trendwende gelingen. Der IWF wird seine aktualisierte Prognose für die Weltwirtschaft und die einzelnen Länder Ende Jänner vorlegen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Entschlossenheit der Notenbank bekräftigt, im Kampf gegen die Inflation nicht nachzulassen. "Kurshalten ist mein Mantra für geldpolitische Zwecke, keine Frage", sagte Lagarde.

Die EZB-Präsidentin äußerte sich auch zur Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach Corona. "Es wird Beschränkungen geben, es wird mehr Inflationsdruck geben, der von der zusätzlichen Nachfrage nach Rohstoffen und insbesondere Energie ausgeht", sagte Lagarde. China hatte 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent sein Planziel klar verfehlt, will dieses Jahr aber nach dem Ende der strikten Corona-Beschränkungen zu alter Stärke zurückkehren.

Lagarde sprach auch die fiskalischen Hilfen in Europa an, die im Kampf gegen die Inflation gewährt wurden. Diese sollten zielgerichteter gestaltet werden. Und sie müssten so gestaltet werden, dass die Geldpolitik nicht dahin getrieben werde, mehr zu unternehmen.

