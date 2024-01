2023 bescherte Oberösterreich Rekordzahlen im Tourismus

Rund 3,25 Millionen Gästeankünfte und 8,64 Millionen Übernachtungen weist die vorläufige Statistik aus. Die Anzahl der Nächtigungen "toppt sogar das Rekordergebnis aus dem Jahr 2019 mit damals rund 8,52 Millionen Übernachtungen", zeigte sich Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Mittwoch erfreut.

Das Plus gehe vor allem auf einen Zuwachs von 20,2 Prozent bei den Auslandsnächtigungen (im Vergleich zu 2022) zurück. Inländische Gäste sorgten 2023 für 10 Prozent mehr Übernachtungen als im Jahr davor. Besonders Tschechen haben verstärkt in Oberösterreich Ferien gemacht, bei dieser Gästegruppe gab es ein Nächtigungsplus von 27,8 Prozent. Der stärkste Auslandsmarkt Deutschland verbuchte einen Zuwachs von 13,8 Prozent und auch Gäste aus den Niederlanden nächtigten um 14,9 Prozent mehr in Oberösterreich als noch 2022, erklärte der Landesrat.

Der Schneefall Anfang Dezember habe zudem eine gute Nachfrage zum Start in den Wintersaison gebracht. Diese Buchungslage "hält ersten Rückmeldungen zufolge auch über die Weihnachtsferien an", so Achleitner mit einem ersten Zwischenbericht. Der Landesrat zeigte sich überzeugt, dass dieser Aufschwung auch in das gesamte Jahr 2024 mitgenommen werde, zumal ein "Super-Kulturjahr" mit der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl - Salzkammergut sowie den Jubiläumsjahren für Anton Bruckner (200. Geburtstag) und den Heiligen Wolfgang (1.100. Geburtstag) ansteht.

