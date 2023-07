2022: Mehr als ein Drittel der Flüge in Europa verspätet

Von Juli bis September 2022 waren rund 37 Prozent der Flüge verspätet (2019: 27 Prozent). Diese Daten hat das Unternehmen Airhelp erhoben und gestern, Dienstag, präsentiert.

Europaweit waren laut Airhelp 99 Millionen Passagiere von Verspätungen betroffen. Fast die Hälfte aller Flüge (47 Prozent) war in Serbien verspätet, aber auch in Griechenland (45) und Bulgarien (44) hoben viele Flugzeuge nicht plangemäß ab. In Finnland und Litauen lag die Quote bei 20 Prozent, in Norwegen bei 22 Prozent. Zahlen aus Österreich lagen nicht vor.

Der generelle Anstieg der Quote in Europa ist Airhelp zufolge "alarmierend", auch weil "die Flughäfen und Airlines immer noch weniger Menschen als noch vor drei Jahren abfertigen müssen". Das Unternehmen erwartet heuer angesichts des Fachkräftemangels, der Streiks und unvorhersehbarer Wetterextreme noch mehr Verspätungen.

